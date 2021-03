ULTIM’ORA – Chiuso l’aeroporto di Catania: pioggia di cenere in corso

In corso l'ottavo parossismo dell'Etna dal 16 febbraio: chiude temporaneamente l'aeroporto di Catania per motivi di sicurezza. Voli cancellati e dirottati.

A causa del nuovo parossismo dell’Etna in corso e della conseguente pioggia di cenere su Catania e dintorni chiude temporaneamente l’aeroporto di Catania. Lo stesso era accaduto nei giorni scorsi quando, per motivi di sicurezza, lo scalo etnea aveva dovuto optare per una chiusura momentanea.

Chiusura temporanea aeroporto di Catania

La società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di copiosa cenere vulcanica, la pista dello scalo aeroportuale è al momento chiusa perché contaminata. Al momento, è in corso l’attività di pulizia e bonifica per permettere la ripresa delle attività.

La società comunica, inoltre, che per avere informazioni sui voli dirottati o cancellati, è necessario contattare le compagnie aeree.