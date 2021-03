Stazione “Aeroporto Fontarossa” di Catania: in vendita biglietti del treno

Manca poco all'apertura della stazione ferroviaria "Aeroporto Fontanarossa" di Catania. I biglietti dei treni sono già in vendita: tutte le informazioni.

Mancano meno di due settimane all’apertura del nuovo tratto ferroviario, prevista per il prossimo 13 marzo 2021, e, intanto, sul sito di Trenitalia e sulla loro app, è possibile comprare i relativi biglietti dei treni disponibili, naturalmente, dalla stessa data.

Gli orari, al momento, sono riconducibili al trasporto regionale: per il trasporto metropolitano sul passante ferroviario di Catania, infatti, la frequenza dei treni è ancora insoddisfacente. Solamente da Catania Centrale, che è servita anche dalla metropolitana, è garantito un maggior numero di treni, ventiquattro nei giorni feriali, mentre dalle altre stazioni urbane attive, tra cui Bicocca, Catania Europa, Catania Picanello, Catania Ognina e Cannizzaro, pochissimi collegamenti diretti. Addirittura nessuna corsa da/per Catania Acquicella, che rimane ancora chiusa.

Solo un primo passo, dunque, ma comunque importante e in grado di rappresentare una svolta nel trasporto locale e regionale, in attesa di migliorie, speriamo nel prossimo futuro, per il servizio metropolitano ancora da istituire.

I prezzi dei biglietti variano in base alle corse da/per le varie stazioni. Le corse giornaliere da/per Catania Centrale, Bicocca e Catania Europa, Catania Picanello e Catania Ognina, hanno un costo pari al prezzo di 1,90 euro. Le Corse da/per Cannizzaro e Acireale sono al prezzo di 2,80 euro, mentre per Giarre-Riposto, il costo aumenta a 4,20 euro.

Invece, i treni regionali hanno costi diversi in base alla provincia in cui si desidera andare: Caltagirone 7,60 euro; Caltanissetta Xirbi 9,10 euro; Enna 7,60 euro; Messina Centrale 8,40 euro; Palermo Centrale 14,10 euro; Treni da/per Siracusa 7,60 euro.

Tra la stazione ferroviaria di Catania Aeroporto-Fontanarossa e il Terminal A dell’aerostazione sarà contestualmente istituito un servizio navetta a cura dell’Azienda Metropolitana Trasporti, con collegamento in due minuti circa. La stessa navetta collegherà anche con il parcheggio scambiatore di Fontanarossa, conseguentemente allungando di circa tre-quattro minuti il tempo del tragitto tra l’aerostazione e il parcheggio. I termini del servizio verranno a breve comunicati da AMT.