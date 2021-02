Meteo Catania, arriva la primavera: le temperature del weekend

Meteo Catania: il weekend è in arrivo, che tempo farà sulla città etnea? Il bel tempo è destinato a durare?

Meteo Catania: marzo è definitivamente alle porte, le giornate vanno allungandosi, e le temperature si fanno via via più primaverili. Si direbbe un periodo quasi idilliaco, la conclusione ideale di un inverno che, per certi versi, forse è durato anche troppo. Ma è certo che sia così, o solamente un falso allarme di primavera?

Essenziale ora più che mai, in epoca di zona gialla, è sapere che tempo farà nel weekend. Dopo un paio di mesi passati quasi sempre a casa, infatti, potrebbe essere l’occasione giusta per organizzare una gita domenicale, oppure più semplicemente per fare una lunga passeggiata; il tutto, ovviamente, regolamentato dalle norme anti contagio vigenti. Quali temperature, dunque, ci si potrà aspettare in questi giorni? Il bel tempo è destinato a durare?

Meteo Catania: temperature in salita

Queste ultime due settimane sono state particolarmente felici per la provincia etnea: se il cielo è stato mai nuvoloso, non è stato dato dal maltempo, bensì dalle continue emissioni di cenere da parte dell’Etna. A dimostrazione di ciò, la perfetta visibilità di ognuno degli spettacolari parossismi che hanno caratterizzato le giornate dei catanesi nell’ultima decina di giorni.

Le temperature, secondo quanto recitato dalle previsioni, resteranno stabili anche nel weekend – potrebbero persino salire. Grazie all’anticiclone subtropicale, che sta realmente facendo da padrone in quest’ultima parte di febbraio, nella giornata di domani, sabato 27 febbraio, si partirà da una minima di 10 gradi, per arrivare a metà giornata tra i 20,5/21 gradi.

Bel tempo previsto anche per domenica, 28 febbraio. Sebbene le temperature non saranno così alte come il sabato, si andrà comunque da una minima di 10 gradi ma si arriverà tra i 18/19 gradi a metà giornata. Il cielo, a fine giornata, potrebbe infine apparire coperto da qualche nuvola di passaggio.

Sebbene ci si aspettino ancora giornate soleggiate nei giorni a venire, non si può dire lo stesso nei riguardi delle temperature, le quali è previsto che vadano scendendo dalla prossima settimana. Ben presto, dunque, dai primi giorni di marzo, il bel tempo potrebbe lasciare il posto ad uno squilibrio termico tipicamente invernale: la primavera, comunque, resta sempre più in vista, rassicurando i catanesi che le giornate di freddo intenso sono ormai destinate a terminare.