Studente precipita dal quarto piano: era a una festa con amici

Studente precipita dal quarto piano di un palazzo a Firenze: il ragazzo di 21 anni non ce l'ha fatta ed è morto la notta scorsa. Adesso si indaga.

Uno studente universitario è morto la notte scorsa, intorno alle 3.00. Il ragazzo, 21 anni e originario di Monza, è precipitato dal quarto piano di un palazzo di Firenze.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane studente del Polimoda di Firenze si trovava a casa di altri studenti. Il ragazzo è precipitato da un palazzo di via Porta rossa, finendo in una corte interna. Al momento è escluso il coinvolgimento di altre persone, ma in casa le Forze dell’ordine hanno trovato diverse bottiglie di alcolici.

Al momento sono ancora in corso degli accertamenti per verificare la dinamica dei fatti. La notte scorsa si è recato sul posto anche il pm Giuseppe Ledda per l’autopsia sul corpo dello studente.