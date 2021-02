CALCIO CATANIA – Dove vedere gratis e in diretta TV la partita con la Juve Stabia

Calcio Catania e Juve Stabia gareggeranno stasera, mercoledì 3 febbraio. Dove guardare la partita in diretta in TV e in streaming senza pagare.

Mentre i festeggiamenti di Sant’Agata entrano sempre più nel vivo, il Calcio Catania si prepara a scendere in campo contro la Juve Stabia. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in diretta streaming e arriva in un momento delicato per gli etnei.

Con l’ultima vittoria, i rossazzurri si sono portati al quarto posto. Una posizione importante in ottica play-off, ma condivisa con le compagini di Foggia e Teramo. A una sola lunghezza di distanza, invece, il Catanzaro. Gli etnei quindi hanno bisogno di fare bottino pieno per consolidare la posizione nelle zone alte della classifica e avvicinarsi al terzo posto, al momento occupato dall’Avellino. D’altro canto, la Juve Stabia viene da una vittoria, tre sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate e appare come un avversario abbordabile per il Calcio Catania.

La partita verrà trasmessa in diretta stasera, mercoledì 3 febbraio, a partire dalle 20:30 su Rai Sport (Canali 57 e 58 del digitale terrestre), in live streaming sul sito di Rai Sport (www.raisport.rai.it) e su Rai Play (www.raiplay.it). Inoltre, per gli abbonati, la partita verrà trasmessa in diretta anche da Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti per trasmettere le partite dell’intero campionato di Serie C.