Motociclisti “a spasso” per i Parchi dell’Etna e dell’Alcantara: multati

Sette motociclisti sono stati multati perché a spasso sulle loro moto da enduro per il Parco dell'Etna in piena zona rossa.

La pratica del motocross nel Parco dell’Etna è un fenomeno diffuso quanto denunciato dalle associazioni ambientaliste locali. Nel corso di un’operazione congiunta, i carabinieri delle stazioni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia, assieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Randazzo, hanno svolto dei controlli nei territori del Parco dell’Etna e del Parco fluviale dell’Alcantara.

Nel corso dei controlli, sette motociclisti sono stati multati per aver trasgredito le norme anti-Covid, recandosi nei luoghi del parco mentre era ancora in vigore la zona rossa. I motociclisti sono stati quindi multati per la trasgressione.

Molti centauri percorrono questi percorsi naturali a bordo delle loro moto da enduro. “Flora e fauna distrutte, rumori molesti che fanno fuggire i turisti, in un sito riconosciuto dall’ Unesco patrimonio dell’ Umanità”, è il commento che si legge a proposito della vicenda sulla pagina di Legambiente Catania.