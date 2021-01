Tragedia all’università: prof. si suicida buttandosi dalle scale

La tragedia si è consumata nell'edificio del Dipartimento di matematica all'Università di Padova: le motivazioni non sono ancora note.

Si è lanciato dalle scale del settimo piano del Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova nel pomeriggio di lunedì G.M., professore di 56 anni che insegnava alla scuola superiore. Il corpo senza vita è stato rinvenuto da una studentessa che aveva sentito il tonfo.

Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, il docente soffriva da tempo di una forte depressione. Il docente non avrebbe lasciato nessuno scritto che potrebbe spiegare le ragioni del gesto, per cui non è chiaro se si tratti o meno di un fatto premeditato. Non è possibile ricondurre con certezza il suicidio al problema di salute che da tempo affliggeva l’uomo.