Novità Whatsapp: arriva la funzione “leggi dopo”

La famosissima applicazione è intenzionata a stupire i propri utenti: in arrivo tante nuove funzioni nei prossimi mesi.

WhatsApp è pronta a lanciare moltissime novità nell’anno 2021. L’applicazione di messaggistica è infatti intenzionata ad introdurre nuove funzioni.

WhatsApp: arriva il “Leggi dopo”

Una delle nuove funzioni più attese è sicuramente “leggi dopo“: si tratta della possibilità di selezionare i messaggi da leggere in seguito – tenendo premuto sulla chat e pinnando in alto il messaggio – e di recuperarli facilmente tra le chat in un secondo momento. Questa nuova funzione avrà una intera sezione dedicata all’interno dell’app, che sarà visibile a seguito dell’aggiornamento.

Videochiamate da PC e multi-dispositivo

Ci saranno novità anche per le chiamate vocali e le videochiamate, che verranno implementate sia nella versione Web che da PC, dato che attualmente la funzione è disponibile solo per gli smartphone. Sarà inoltre introdotta la funzione multi-dispositivo: sarà possibile utilizzare l’applicazione di Whatsapp su più dispostivi contemporaneamente, fino a un totale di 4 dispositivi diversi connessi simultaneamente.

Chat aziendale

Per rendere più immediata la comunicazione con le aziende e aprire nuove frontiere del mercato virtuale, verrà fornita agli utenti la possibilità di comunicare tramite l’applicazione di messaggistica direttamente con le aziende che decideranno di scaricarla.

Le nuove funzioni dovrebbero essere rese disponibili a maggio 2021.