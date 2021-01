Stasera in TV: Inter Vs Milan e “Mission Impossible”

Giornata stressante? Un buon film può essere una valida e semplice soluzione. Alle scelte per la programmazione di oggi, 26 gennaio, ci pensa LiveUnict.

Coppa Italia [Rai 1 – 20.30]: Inter Vs Milan.

Mission Impossible – Protocollo Fantasma [Italia 1, ore 21.20]: L’agente Ethan Hunt, al servizio di una speciale sezione segreta della CIA, dopo l’attentato che ha distrutto il Cremlino, vuole a tutti i costi dimostrare l’innocenza del suo operato e mettersi sulle tracce dei responsabili dell’esplosione.

I babysitter [Canale 34, ore 21.00]: Andrea, un trentenne introverso e insicuro, sogna di diventare un importante procuratore sportivo. Intanto lavora come impiegato di ultimo livello nello studio del celebre agente dei campioni, Gianni Porini. L’occasione della sua vita si presenta il giorno in cui Porini deve ricevere un prestigioso premio al Gran Galà dello Sport e con sua moglie si ritrova all’improvviso ad aver bisogno di una babysitter che possa badare al figlio. Porini, nella fretta, chiede ad Andrea di occuparsi del capricciosissimo Remo. Andrea accetta, pensando si tratti di un’ottima occasione per farsi benvolere e ottenere l’avanzamento di carriera tanto desiderato. Proprio quel giorno, però, è anche il suo compleanno e da anni i suoi amici Aldo e Mario, uno più incosciente dell’altro, lo festeggiano con un party scatenato e, soprattutto, filmando con una telecamera amatoriale ogni momento della serata. E così accade anche la sera in cui Andrea dovrebbe badare al piccolo Remo. La villa dei Porini diventa l’assurda location di una festa fuori controllo. Il mattino dopo la polizia contatta il celebre agente: la villa è devastata e del piccolo Remo e di Andrea non c’è traccia. I coniugi Porini tornano a casa dove gli inquirenti hanno trovato, tra le macerie della festa, la telecamera con le immagini che ha registrato.

Corri ragazzo corri [Rai Movie, ore 21.10]: Polonia, 1942. Jurek ha circa 9 anni ed è fuggito dal ghetto di Varsavia. Povero, affamato e senza protezione, ma spinto da un incredibile spirito di sopravvivenza e dall’ultima promessa fatta a suo padre, il bambino troverà riparo tra le foreste o nelle case dei contadini che lo accoglieranno e lo aiuteranno. Allo stesso tempo, però, si troverà esposto ai pericoli cui la sua condizione di ebreo lo sottopone. Per questo, infatti, sarà via via costretto a dimenticare il suo passato, a cancellare i ricordi di sua madre, del suo paese e della sua infanzia, così come i continui addii del presente. Ispirato alla storia vera di Yoram Fridman.

Tutte contro lui – The other woman [Canale 9, ore 21.30]: Bella, bionda e innamorata, Carly è un avvocato di successo che ama riamata Mark. Parchi, terrazze, ristoranti, salotti, non c’è un luogo di New York in cui Carly e Mark non si siano incontrati e consumati con gli occhi. Poi un giorno Mark annulla con una scusa la cena col padre di Carly e la ragazza scopre che il suo fidanzato è sposato con Kate, una casalinga semplice e credulona che vive solo per il marito. Abbattute dalla scoperta e dalle promesse tradite dall’uomo che diceva di amarle, le donne reagiscono confidandosi le rispettive pene e affogandole nell’alcol. Sorpreso con una terza donna, Carly, Kate e Amber, la nuova arrivata, decidono di vendicarsi, progettando un piano praticamente perfetto…