Festival di Sanremo 2021: la Rai cerca figuranti per il pubblico

La Rai vuole a tutti i costi evitare che i cantanti si esibiscano senza pubblico, perciò ha aperto le selezioni per delle coppie di figuranti per le cinque serate di Festival. Requisito fondamentale: essere conviventi.

Il Festival di Sanremo 2021 lancia, attraverso un comunicato stampa nazionale, una proposta interessante per il pubblico. Per ragioni di sicurezza sanitaria, il Festival della canzone italiana, nella sua settantunesima edizione, non ospiterà il pubblico pagante. Per evitare un “effetto monade” durante le riprese del pubblico, si è pensato a una soluzione alternativa: la Rai ha decido di reclutare coppie figuranti (claqueur) , con urgenza, per le cinque serate in diretta dal Teatro Ariston.

L’impegno – stando al comunicato ufficiale – è previsto dal 2 al 6 marzo 2021: “È fondamentale avere il requisito di convivente che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione“.