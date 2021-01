Giornata della Memoria 2021: iniziative e film in programma

Giornata della Memoria 2021: il Covid impedisce gli incontri dal vivo ma ciò non ferma la necessità di ricordare le vittime e gli orrori dell'olocausto.

Il 27 gennaio, Giornata della Memoria, è una giornata solitamente caratterizzata da eventi e incontri in tutte le città di Italia. Quest’anno, a causa delle restrizioni per contenere il contagio da Covid-19, tutto ciò non sarà possibile ma, di certo, questo non fermerà l’urgenza e la necessità di ricordare le violenze della Shoa.

Sono tantissimi, infatti, gli incontri e gli appuntamenti che si svolgeranno via web per non dimenticare che ciò che successe nei lager.

Giornata della Memoria 2021: le iniziative

Tante città di Italia proporranno, nella giornata del 27 gennaio, eventi ed incontri ai quali sarà possibile accedere via internet. In particolare:

dalle ore 8 del 27 gennaio sarà possibile effettuare un tour virtuale del Memoriale della Shoa di Milano. Basterà collegarsi alla pagina Facebook della Fondazione. Inoltre, a partire dalle 16 alcuni esperti del Memoriale risponderanno a domande e curiosità in diretta su Instagram;

il 27 gennaio alle 21.00 sulla pagina Facebook del Conservatorio di Milano e su quella dell'Associazione Figli della Shoah saranno trasmesse le colonne sonore di film dedicati all'Olocausto scritte da Ennio Morricone. L'appuntamento verrà trasmesso anche in Tv alle 20.45 in una puntata monografica di "Visioni" su Rai 5;

. L’appuntamento verrà trasmesso anche in Tv alle 20.45 in una puntata monografica di “Visioni” su Rai 5; la mattina del 27 gennaio, sulla pagina Facebook della Comunità ebraica di Roma, vi sarà un incontro con Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz;

il 27 gennaio, Torino, vi sarà la tradizionale posa delle pietre d'inciampo, a cura del Museo Diffuso della Resistenza, a partire dalle 9.30 da parte della squadra tecnica del Comune. Nella stessa giornata verrà pubblicato un video riassuntivo delle pose sui canali social del Museo del Polo del '900;

, a cura del Museo Diffuso della Resistenza, a partire dalle 9.30 da parte della squadra tecnica del Comune. Nella stessa giornata verrà pubblicato un video riassuntivo delle pose sui canali social del Museo del Polo del ‘900; Il 27 gennaio alle 17.30, a Napoli, per la quinta edizione de “I Musei della Memoria, architetture che raccontano”, la Fondazione culturale Ezio De Felice presenta online l’incontro “I BBPR e il museo-monumento al deportato politico e razziale nei campi di sterminio nazisti di Carpi“. Sarà visibile sulla pagina Facebook della Fondazione.

Anche la Galleria degli Uffizi martedì 26 gennaio alle ore 9, sulla propria pagina Facebook, propone una mattinata di studio ha va idealmente da Ovidio all’Olocausto, passando da Guinizzelli a Dante a Carlo Levi. Ad accompagnare le parole ci saranno le magnifiche opere degli Uffizi.

Questi sono soltanto alcuni dei numerosissimi eventi che si svolgeranno in ogni parte di Italia in occasione della Giornata della Memoria. Per conoscerli è possibile consultare i siti web e le pagine social delle varie città.

Giornata della memoria 2021: i film in programmazione

Anche quest’anno un palinsesto speciale sarà dedicato alla Giornata della Memoria e ai giorni che la precedono. Ecco tutti i film e i programmi previsti per il 27 gennaio.