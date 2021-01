Catania, scoperta casa-laboratorio per coltivare marijuana [VIDEO]

Arresto effettuato a Catania per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata portata a termine dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania.

Altro arresto, effettuato dai Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, per coltivazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta l’arrestato è un uomo di 41 anni.

I militari hanno fatto irruzione in una abitazione sita in via dell’Oro all’interno della quale, non appena entrati, hanno avvertito un chiaro odore di marijuana. Proprio all’interno, infatti, erano presenti numerose piante di canapa indiana già ripulite del fogliame trovato ad essiccare all’interno di una delle camere. I carabinieri hanno sequestrato circa mezzo chilo di marijuana, una bilancia elettronica di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato per coltivare e confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari, così come deciso dal giudice in sede di udienza di convalida.