Whatsapp, da gennaio 2021 non funzionerà più su alcuni smartphone

Whatsapp prevede qualche novità in arrivo a partire dall'anno prossimo: dal primo gennaio non sarà supportato su alcuni dispositivi. Tutti i dettagli.

Dal primo gennaio 2021, Whatsapp, nota applicazione di messaggistica, non funzionerà più su alcuni smartphone dal sistema operativo datato.

In particolare, i sistemi operativi che saranno colpiti da questa novità presentano:

un equipaggiamento Android precedente alla versione 4.0.3 ;

; per quanto riguarda i dispositivi Apple, Whatsapp non sarà supportato da versioni precedenti a IOS 9.

Chi possiede dispositivi equipaggiati con queste versioni del sistema operativo, dovrà, se possibile, aggiornare il software o, altrimenti, cambiare dispositivo. Per controllare la versione del proprio sistema operativo, basterà scorrere tra le impostazioni del dispositivo sino alla voce “Informazioni dispositivo”. Con gli iPhone, la procedura è analoga: basterà controllare sotto la voce “Generali”.

Tra gli smartphone targati Apple che non potranno più usare WhatsApp troviamo iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C ed iPhone 5S. Mentre tra i dispostivi con sistema operativo Android, non saranno più in grado di supportare l’app il Galaxy S2, il Motorola Droid RAZR ed Huawei Ascend P1.