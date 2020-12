Coronavirus Sicilia: oggi 894 nuovi casi e 7 nuovi ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus Sicilia: ecco l'aggiornamento quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute. Tutto sui contagi nell'Isola nelle ultime 24 ore e sulle vittime.

Alle porte delle festività natalizie, il Coronavirus in Sicilia non frena. Rispetto alle scorse settimane, i numeri hanno sicuramente subito una diminuzione, ma i contagi e le vittime restano alti. Secondo il bollettino pubblicato oggi dal Ministero della Salute, i contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore sono 894 per un totale di 86.092 contagi dall’inizio della pandemia.

I ricoverati con sintomi sono 1.059, mentre 176 persone si trovano attualmente in terapia intensiva. Si contano oggi 7 ingressi. In isolamento domiciliare, attualmente si trovano 32.257 persone. Si registrano oggi 22 vittime, per un totale di 2.203 vittime. Alto, tuttavia, il numero dei guariti, che oggi sono in totale 1283.

Coronavirus Sicilia: i dati provincia per provincia

Catania: 25.723 (285)

Palermo: 23.972 (150)

Messina: 9.129 (199)

Ragusa: 6.612 (21)

Trapani: 5.537 (42)

Siracusa: 4.967 (72)

Agrigento: 3.604 (36)

Caltanissetta: 3.508 (48)

Enna: 3.040 (41)

I dati in Italia

In Italia, si contano ancora troppi morti. Oggi sono in tutto 628 per un totale di 69.842 dall’inizio della pandemia. Il numero dei positivi nella giornata di oggi è invece 13.318.