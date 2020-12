Spostamenti tra Regioni, nuove regole per i voli: l’autocertificazione [PDF]

Entrano in vigore oggi le misure anti-Covid relative al periodo natalizio: si decreta lo stop agli spostamenti tra Regioni, se non per importanti ragioni. Le procedure da seguire per chi sarà comunque costretto a volare.

Scatta nelle giornata odierna, lunedì 21 dicembre, il divieto di spostamento tra le Regioni, una delle norme contenute nel DPCM Natale, già precisata nel nel DPCM del 3 dicembre, al fine di contenere il diffondersi del contagio.

Il periodo delle festività natalizie, infatti, sarà segnato da una serie di provvedimenti e misure preventive che, almeno sino al prossimo 6 gennaio, imporranno delle limitazioni nella circolazione per tutto il territorio nazionale. Si tratta di una misura che, nelle ultime giornate, ha dato luogo ad un vero e proprio esodo dal settentrione d’Italia verso le regioni meridionali.

Gli spostamenti tra Regioni, stando a quanto riportato dal presidente Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa dei giorni scorsi, rimangono consentiti solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità, oltre che per rientrare nella propria residenza o nel proprio domicilio.

Regole per i passeggeri dell’Aeroporto di Catania

Con un post pubblico, l’Aeroporto di Catania ha ricordato ai propri passeggeri le regole da seguire. Da oggi, 21 dicembre, al prossimo 6 gennaio 2021, sarà necessario compilare l’ormai celebre autocertificazione, in duplice copia, e presentarla alle postazioni di Polizia, collocate prima dei controlli di sicurezza.

Di seguito il Modello autocertificazione.