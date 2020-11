Stasera in TV: “Harry Potter e la camera dei segreti” e “La vita è bella”

Cosa c'è di meglio di un buon film rilassati sul divano per una fredda e piatta serata di metà novembre? Ecco i consigli della Redazione di LiveUnict sulla programmazione televisiva di questa sera.

Harry Potter e la camera dei segreti [Canale 5, ore 21.20]: Secondo capitolo della celebre saga magica più amata al mondo. Le difficoltà iniziano da subito per il povero Harry: un elfo di nome Dobby gli sconsiglia di tornare ad Hogwarts ed è costretto a raggiungerla con la macchina volante di Ron, mettendosi in un mare di guai. Nel frattempo a scuola, la camera dei segreti è stata aperta, rilasciando una misteriosa creatura che trasforma in pietra le sue vittime. Riusciranno Harry, Ron ed Hermione a salvare la situazione anche questa volta?

Viaggi di Nozze [Cine 34, ore 21.00]: Iconico film dell’attore Carlo Verdone, che ha da poco festeggiato i suoi 70 anni. Verdone veste i panni di diversi personaggi alle prese con i matrimoni e i viaggi di nozze, rappresentando diversi caratteri come solo lui sa fare.

La vita è bella [Iris, ore 21.00]: Celebre film, vincitore di 3 premi Oscar nel 1999 come miglior film straniero, miglior colonna sonora per Piovani e miglior attore protagonista per Benigni. Il film, ambientato nella Toscana degli anni ’30, racconta la storia di Guido che si innamora di una maestra di nome Dora e la sposa. Tuttavia, una volta nato il loro figlio, in Italia arrivano le leggi razziali e la situazione si complica.

Spider-Man: Homecoming [TV8, ore 21.30]: Interpretazione di Tom Holland nei panni di Spider-Man in questo film del 2017 con la presenza di attori del calibro di Robert Downey Jr. e Michael Keaton. Nella pellicola, Spider-Man dovrà fare i conti con l’Avvoltoio che sta minacciando la serenità dell’umanità.