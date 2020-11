Stasera in TV: in onda “Mediterraneo” e “Sherlock Holmes”

La programmazione tv di stasera offre film e programmi per tutti i gusti. Ecco qualche consiglio.

UEFA Nations League – Bosnia Erzegovina Vs Italia [Rai Uno , ore 20:30]: competizione calcistica continentale per squadre nazionali che stasera vedrà in campo Bosnia Erzegovina ed Italia.

Sherlock Holmes – Gioco di ombre [Italia 1, ore 21:20]: film del 2011 diretto da Guy Ritchie ed interpretato da Robert Downey Jr. e Jude Law. Si tratta del sequel del primo film, uscito nel 2009. In questo film, Sherlock Holmes, grazie al suo geniale intuito, scopre che dietro una serie di attentati di matrice anarchica si cela una pericolosa mente criminale: il professor Moriarty. Riuscirà Sherlock Holmes a interrompere le macchinazioni di Moriarty?

Criminal [Rai 4, ore 21:19]: film del 2016 con Gal Gadot, Kevin Costner e Ryan Reynolds. Film d’azione in cui un agente della CIA, a conoscenza di importanti segreti per la salvare il mondo da un attacco terroristico, viene ucciso. Grazie ad una nuovissima tecnica, i ricordi del defunto vengono impiantati nel cervello di un pericoloso detenuto, nella speranza che il criminale porti a termine la missione di salvataggio.

Beata ignoranza [Rai Movie, ore 21:10]: film commedia del 2017 con Marco Giallini e Alessandro Gassman. A distanza di venticinque anni dal loro litigio due professori di liceo, Ernesto e Filippo, vengono assunti dalla stessa scuola per insegnare nella medesima classe. Ciò riaccende i rancori sopiti e crea nuove tensioni. I due si scontrano in particolare su una questione: è giusta o no questa dipendenza dai social network?

Mediterraneo [Iris, ore 21:00]: film del 1991 diretto da Gabriele Salvatores con Diego Abatantuono e Claudio Bisio. Il film ha vinto l’Oscar come Miglior Film Straniero nel 1992. Si tratta, quindi, di un film da non perdere. Il film è ambientato durante la seconda guerra mondiale quando un gruppo di soldati italiani, stremati dai combattimenti, finisce su un’ isola greca, e dopo aver ottenuto la fiducia della popolazione, entra a far parte della comunità.