Elezioni, come richiedere l’iscrizione all’albo degli scrutatori di Catania

Requisiti e modalità per l'iscrizione all'albo degli scrutatori del Comune di Catania, in occasione delle elezioni politiche, europee o referendarie.

Il Comune di Catania, anche per l’anno solare 2020, ha reso note le modalità per l’iscrizione all’albo degli scrutatori, dal quale si ricavano i nominativi di coloro che presiederanno i seggi elettorali per le elezioni politiche, europee o per i referendum costituzionali.

La commissione elettorale attinge da tale albo gli scrutatori, che si insedieranno nei seggi elettorali cittadini in occasione delle elezioni, insieme al rispettivo presidente di seggio.

Gli unici requisiti per accedere all’iscrizione dell’albo degli scrutatori sono:

essere regolarmente iscritti nelle liste dell’elettorato del Comune di Catania;

aver frequentato le scuole dell’obbligo, secondo la legge italiana in vigore;

non aver superato il 70esimo anno di età.

La compilazione del modulo di iscrizione e la sua accettazione avverranno in tempo reale, anche se l’inserimento all’Albo avverrà solo dopo l’approvazione della Commissione Elettorale Comunale. L’iscrizione all’albo degli scrutatori del Comune di Catania è gratuita e dura tutta la vita.

Inoltre, la domanda di coloro che vogliono diventare scrutatori, deve essere presentata esclusivamente nel mese di novembre di ogni anno solare, compilando il modulo sottostante e protocollandolo all’ufficio competente (Ufficio Elettorale Comune di Catania – Via Alessandro La Marmora n°23, 95122 Catania – Tel. 095/7424318 – 095/7424317 – 095/7424422).

Non potranno effettuare richiesto coloro che dichiarano di appartenere ad una delle categorie indicate nell’art.38 del T.U. approvato con D.P.R. 16/5/60, n.570 e cioè:

a) i dipendenti dei ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;

c) i funzionari medici designati, dal Comitato di gestione dell’Unità Sanitaria Locale, al rilascio delle certificazioni in favore degli elettori fisicamente impediti, a norma dell’art.14, lett. q) della L.23/12/78, n.833;

d) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.