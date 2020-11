Nuovi casi di Coronavirus, chiusa al pubblico Direzione Urbanistica di Catania

Gli uffici della Direzione comunale Urbanistica di Catania sono stati chiusi al pubblico a tempo indeterminato e il personale disponibile operativo in smart working

Altri 4 casi di positività al Covid-19 dopo quelli registrati nei giorni scorsi. Gli uffici della Direzione comunale Urbanistica di Catania sono stati chiusi al pubblico a tempo indeterminato e il personale disponibile operativo in smart working. La procedura di screening era stata attivata da parte dell’Amministrazione dopo i primi casi di positività riscontrati nei giorni scorsi.

Per contattare gli uffici comunali della Direzione Urbanistica di via Biondi n.8 , da ora in poi si può inviare una mail a direttore.urbanistica@comune.catania.it e da mercoledì 4 novembre anche telefonando all’info point tel. 0957422045 .