Coronavirus, 184 casi a Misterbianco e 128 a Paternò: i dati della provincia etnea

Coronavirus, a Catania aumentano ancora i casi nella provincia. Aumentano i casi a Misterbianco e Paternò; gli ultimi aggiornamenti dei paesi etnei.

Nella giornata in cui la Sicilia ha fatto registrare quasi mille nuovi contagi, superando ogni record regionale di nuovi positivi finora, nella provincia di Catania sono stati registrati ben 269 casi. La situazione nei paesi etnei differisce da comune a comune, vediamo gli ultimi aggiornamenti pubblicati dai diversi sindaci dei paesi etnei.

Aci Catena

Nell’ultimo aggiornamento pubblicato dall’ufficio stampa comunale, risalente al 28 ottobre, il numero di casi di Coronavirus nel territorio di Aci Catena è di 47 positivi (30 donne e 17 uomini). Sale anche il numero dei soggetti costretti ad isolarsi nel proprio domicilio, 116 nell’ultimo bollettino comunale. Tra le 30 donne una è ospedalizzata.

Acireale

Nell’ultimo aggiornamento, risalente al 29 ottobre, 64 positivi nel territorio di Acireale, di cui 3 ricoverati in ospedale. 205 i soggetti in isolamento fiduciario per essere entrati in contatto con positivi.

Adrano

Cinque nuovi positivi nella giornata di ieri, 48 in totale. Il dato delle persone ricoverate, invece, rimane stabile: 7 individui. Diminuisce il numero di persone sottoposte a regime di isolamento domiciliare fiduciare: 98 in totale, dieci in meno rispetto al 30 ottobre. Nella giornata di ieri è risultata positiva una dipendente comunale, con relativa ordinanza disposta dal sindaco D’Agate di chiusura della sede del comune per consentire di effettuare le dovute sanificazioni.

Belpasso

Come comunicato dal sindaco Daniele Motta nell’ultimo aggiornamento, risalente a ieri, a Belpasso sono 12 i nuovi contagiati e 3 i guariti, rimane stabile il numero di ospedalizzati. Questi, dunque, i dati complessivi: dal 3 agosto sono 148 in totale i casi positivi registrati a Belpasso, 115 i casi attivi, 29 i guariti, 4 i deceduti. Tra i casi attivi 13 gli ospedalizzati.

Biancavilla

“Sul fronte dell’emergenza sanitaria – comunica il sindaco Antonio Bonanno nell’ultimo aggiornamento –, i dati complessivi di oggi – 30 ottobre – relativi alla Città di Biancavilla, parlano di 41 persone attualmente positive al Covid 19 (1 in meno rispetto alla giornata di ieri), 8 si trovano ricoverati in ospedale”.

Bronte

Stando agli ultimi dati comunicati dall’USCA al primo cittadino, i contagiati a Bronte sono 71, crescendo così di una sola unità. “Dei 2 in Ospedale – dichiara il sindaco Pino Firrarello – ho avuto modo di sentire il nostro concittadino appena dimesso dalla terapia subintensiva, a cui va il mio abbraccio, mentre dei 69 in isolamento domiciliare pochi di loro hanno sintomatologie influenzali o criticità particolari”.

Giarre

Leggero miglioramento del numero di contagiati da Covid 19 a Giarre, stando a quanto comunicato in data 29 ottobre. Infatti dai tabulati forniti dall’ASP ad oggi Giovedì 29 ottobre 2020 risultano 53 positivi.

Misteribanco

Considerevole aumento dei contagiati a Misterbianco. Secondo gli ultimi aggiornamenti, risalenti a ieri, venerdì 30 ottobre, i cittadini positivi al tampone rino-faringeo sono attualmente n.184 (157 il 29 ottobre), di cui n.18 ricoverati in ospedale e n.166 a domicilio; sono n.307 i soggetti non positivi posti in stato di isolamento.

L’ASP ha fatto sapere che i dati relativi ai soggetti positivi sono estratti dalla banca dati della piattaforma dell’Istituto Superiore della Sanità.

Paternò

Nell’aggiornamento di ieri, i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano al momento 128, di cui 16 ospedalizzati. Sono 14 in più rispetto a due giorni fa, con un aumento di due pazienti ricoverati.

Randazzo

160 contagiati a Randazzo, stando a quanto comunicato dal sindaco Francesco Sgroi nell’ultimo aggiornamento, risalente a ieri. Un numero confortante, stando a quanto comunica il primo cittadino, perché dal 19 ottobre, data di inizio della zona rossa a Randazzo, a ieri il numero di casi è aumentato di soli 13 soggetti.