Coronavirus, in Sicilia nuovo record di contagi: +984 casi

Coronavirus in Sicilia che per la prima volta sfiora i 1000 nuovi casi giornalieri. I dati delle province dell'Isola e quelli sul resto d'Italia.

Con il bollettino di oggi, per la prima volta la Sicilia sfiora i mille contagi. I dati riportati dal Ministero della Salute parlano di +984 casi, su oltre 7.200 tamponi analizzati, quasi 200 in più rispetto a ieri. Una situazione che porta il totale degli attualmente positivi a 13.564, seconda regione del Sud Italia per numero di casi dopo la Campania.

Anche la situazione negli ospedali non migliora. Rispetto al ieri, sono 56 i nuovi ricoverati in Sicilia, quasi 900 in totale (895). Di questi, 117 pazienti si trovano in terapia intensiva. Dodici, infine, i decessi in più rispetto a ieri, con le vittime dall’inizio della pandemia che passano a 484 in tutto.

Tra le province, Palermo e Catania sono ancora quelle col maggior numero di casi. Nel palermitano, i nuovi contagi rispetto a ieri sono 276; 269, invece, nel Catanese. Numeri alti ma inferiore al centinaio nelle altre province: Messina +71; Siracusa +48; Enna +88; Caltanissetta +26; Agrigento +53; Trapani +63.

Infine, uno sguardo al bollettino complessivo permette di farsi un’idea più precisa della situazione. In Italia sono +31.084 i casi rispetto a ieri, 199, invece, i decessi. Le regioni più colpite sono Lombardia, Campania e Veneto.