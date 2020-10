Catania, il Comune vende auto e scooter in disuso: valore di oltre 400 mila euro

Il Comune di Catania vende auto e scooter per un valore di circa 400 mila euro. Si tratta di circa un centinaio di auto e automezzi e una quarantina di scooter.

Occasione per chi intende acquistare un mezzo di trasporto usato ma in buone condizioni. Nei prossimi giorni, infatti, il Comune di Catania metterà in vendita automezzi e scooter in disuso per un valore di mercato stimabile in 440 mila euro.

Si tratta di quasi un centinaio di automezzi e auto compattatori custodite nei depositi del centro direzionale di Pantano d’Arci a seguito dell’esternalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, con la dismissione delle attività collegate e dei mezzi a supporto del personale anche amministrativo. A queste auto si aggiungono una quarantina di scooter parcheggiati nell’autoparco di Picanello.

L’iniziativa nasce da una serie di verifiche effettuate dall’Amministrazione comunale anche grazie all’impegno della terza commissione consiliare presieduta da Bartolo Curia che ha sollecitato la messa in vendita dei mezzi.

Il lavoro di stima e le ricerche di mercato messe a punto dagli uffici – secondo quanto comunicato da Curia – hanno permesso il recupero e la valorizzazione dei mezzi con la possibilità di importanti introiti per il Comune che per le necessità future, farà ricorso al noleggio a lungo termine, sempre in un’ottica di risparmio ed economia.