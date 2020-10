Belpasso, emergenza Covid: disposta sanificazione di tutte le scuole

Il sindaco di Belpasso ha disposto la sanificazione di tutte le scuole a causa dell'emergenza Covid: di seguito l'ordinanza.

Disposta la sanificazione di tutte le scuole di Belpasso nella giornata del 2 novembre. Ad annunciare la decisione è il sindaco del comune etneo, Daniele Motta, attraverso un post facebook rivolto alla cittadinanza belpassese.

“Comunichiamo la chiusura delle scuole del comune di Belpasso per la giornata di lunedì 2 novembre. In questa occasione, a sole 2 settimane dall’ultima (15 ottobre) e in virtù del contingente picco dei contagi, effettueremo un’altra sanificazione completa dei nostri plessi scolastici, fuori e dentro. Questa nuova ordinanza si inserisce in un quadro di azioni programmatiche che questa amministrazione sta portando avanti nell’ottica del contenimento dei contagi“

Una misura che non esclude nuovi interventi nel futuro immediato: “Confermiamo ai cittadini che la sanificazione scuole, strutture, strade e piazze continuerà ad essere svolta frequentemente anche nelle prossime settimane, per la salvaguardia di ogni cittadino, finché non si riterrà opportuno fermarsi” conclude Motta.

Sono 11 le scuole nelle quali verrà effettuata la sanificazione straordinaria, come è possibile vedere dai documenti diffusi online dal primo cittadino di Belpasso.