WhatsApp, è possibile silenziare i gruppi per sempre: ecco come fare

Quante volte vi è capitato di essere aggiunti a un gruppo su WhatsApp e di essere stati tentati di abbandonarlo per le troppe notifiche? Fino ad oggi era possibile silenziare un gruppo al massimo per un anno ma adesso WhatsApp ha inserito una nuova funzione che permette di silenziare un gruppo o una chat singola per sempre, in modo tale da non ricevere più notifiche nel caso in cui vengano mandati nuovi messaggi. Ovviamente, tutti i messaggi, video e foto saranno visibili nel momento in cui la chat verrà aperta.

Come silenziare una chat per sempre?

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp, disponibile sia su iOs che su Android, basterà:

su iOs cliccare su Info Gruppo all’interno dell’applicazione e da lì cliccare su Silenzioso e selezionare Sempre ;

all’interno dell’applicazione e da lì cliccare su e selezionare ; su Android cliccare sull’altoparlante in alto a destra e selezionare la durata desiderata.

Per riattivare le notifiche basterà ripetere il procedimento e deselezionare la scelta fatta. Per aggiornare l’applicazione basterà recarsi sull’App Store o Play Store, cercare l’applicazione e aggiornarla.

WhatsApp: arrivano altre novità

Oltre alla possibilità di silenziare le chat, WhatsApp sta per introdurre altre due nuove funzionalità.

La prima riguarda la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate anche tramite WhatsApp web, cioè tramite computer. Inoltre, saranno rese disponibili anche chiamate e videochiamate di gruppo.

La seconda nuova funzione si chiama Storage Usage, una funzione che permette di vedere come viene occupata la memoria di WhatsApp distinguendo tra spazio occupato dai media, spazio occupato dai file non essenziali e spazio occupato dalle chat.