ERSU – Contributo trasporti extraurbani 2019/2020: come richiederlo

Gli studenti universitari che viaggiano usufruendo dei mezzi pubblici possono presentare richiesta per ottenere uno speciale contributo, messo a disposizione dall'ERSU. Di seguito, tutte le informazioni utili a riguardo.

Sulla pagina ufficiale dell’ERSU, è possibile scoprire come ottenere il contributo per i trasporti extraurbani. Si tratta di un beneficio destinato a rendere più agevole il pagamento dei relativi abbonamenti, fondamentali per gli studenti che desiderano spostarsi dal luogo di residenza alla sede di studi, e viceversa.

Chi può richiederlo?

Possono chiedere il contributo gli stessi soggetti previsti quali destinatari degli interventi per il diritto allo studio, residenti in comuni diversi da quelli ove ha sede il corso di studio di appartenenza e per un periodo non superiore alla durata legale del corso di studio più due anni.

Per accedere al beneficio gli studenti richiedenti devono non aver superato la soglia dell’ISEE (pari a € 23.508,78) valido per le prestazioni per il diritto allo studio universitario . Verranno esclusi gli studenti vincitori di borsa di studio o di posto letto assegnati dall’ERSU con riferimento allo stesso anno accademico.

Si esplicita, inoltre, che gli studenti interessati dovranno attestare di aver superato almeno due esami nell’anno accademico 2019/2020.

Il contributo a rimborso è concesso per abbonamenti nominativi annuali, mensili o settimanali per un ammontare massimo complessivo di €250,00 relativi al periodo compreso tra il 1 °ottobre 2019 e il 30 settembre 2020 solo su presentazione di codice Iban.

Come ottenerlo?

Per richiedere il rimborso riguardante l’anno accademico 2019/2020 lo studente dovrà registrarsi sul portale studenti del sito istituzionale dell’Ente, e presentare istanza tramite apposita applicazione web.

Lo Studente dovrà, inoltre, compilare i campi obbligatori dell’applicazione, confermare i dati inseriti, attivare pulsante generatore OTP e attendere il relativo con codice per la validazione dei dati inseriti. Infine dovrà validare i dati della richiesta benefici, inserendo nell’apposito campo (entro 60 minuti dalla ricezione) il codice OTP ricevuto tramite sms.

La consegna delle tessere di abbonamento nominali in originale (annuali, mensili e settimanali) dovrà essere effettuata a partire dal 4 novembre 2020 e fino al 24 novembre 2020 presso l’Ufficio Trasporti Extraurbani, sito in via Etnea al n°570 -Catania nei seguenti giorni:

lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00;

mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

L’elenco dei beneficiari verrà successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ERSU.