Ersu Catania, pubblicata graduatoria premio di laurea A.A. 2018/2019

L'Ersu ha reso disponibile la graduatoria dei premi di laurea per l'a.a.2018/2019.

L’Ersu ha pubblicato la Graduatoria Premi di Laurea A.A. 2018/2019, uno dei benefici economici offerti dall’Ente ed attribuiti per concorso. Il requisito minimo per poter fare richiesta era il conseguimento della laurea con una votazione di 110/110. I candidati sono stati, poi, classificati in base all’ISEE, seguendo un ordine crescente. A parità di ISEE in ordine crescente di ISPE ed infine in ordine decrescente in base all’età.

La graduatoria è disponibile sul sito dell’Ersu ed è consultabile a questo link.