Coronavirus, 366 nuovi casi in Sicilia: in Italia record assoluto di nuovi contagi

Balzo in avanti di nuovi positivi in Sicilia, mentre in tutta Italia si tocca il nuovo record di positivi in sole 24 ore: gli ultimi aggiornamenti.

Sono 366 i nuovi casi positivi al Sars Covid-19 all’interno dell’isola siciliana nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino emanato dalla Protezione Civile e del Ministero della Salute. Un ulteriore balzo in avanti di nuovi contagiati rispetto a ieri, quando il numero si attestava a 334 casi.

Per quanto concerne la provincia di Catania, sono 117 i nuovi positivi al Coronavirus, con parecchi casi nei comuni ai piedi dell’Etna come Paternò, Aci Catena, Belpasso e Mascalucia. Anche nella città di Catania vi è stato un repentino aumento di casi.

A Messina preoccupa ancora il Comune di Galati Mamertino, diventata “zona rossa” dalle 14.00 di martedì 13 ottobre, dopo l’ondata di nuovi casi che hanno confermato la presenza di un cluster con 88 soggetti positivi. Fino alla mezzanotte del 24 ottobre – salvo eventuali proroghe – a Galati Mamertino sarà vietato circolare a piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o privato.

A preoccupare, inoltre, è la situazione nazionale, dove oggi si è raggiunto il record assoluto di nuovi contagiati in 24 ore; sono 7.332, infatti, i nuovi positivi lungo tutto lo Stivale, con la Lombardia che la fa da padrona con oltre 1800 casi, a seguire la Campania, male anche la Toscana. I tamponi effettuati sono stati oltre 152 mila, mentre i decessi registrati hanno raggiunto quota 43 unità.

È il dato più alto di nuovi contagiati, il record era detenuto dallo scorso 21 marzo, con un totale di 372.799 positivi dall’inizio della pandemia.