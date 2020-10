Concorso Polizia Penitenziaria: si cercano 976 allievi agenti

Concorso Polizia Penitenziari indetto con l'obiettivo di reclutare 976 Allievi Agenti: di seguito i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione.

Buone notizie per chi desidera mettersi in gioco e trovare un impiego grazie al nuovo Concorso Polizia Penitenziaria. È stato reso pubblico sul sito del Ministero della Giustizia il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Concorso polizia penitenziaria: 976 posti disponibili

I posti messi a disposizione sono ben 976. Il concorso pubblico è riservato a:

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi (alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso), ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale; ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo;

I requisiti richiesti

Per partecipare al concorso, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; aver compiuto diciotto anni; diploma di istruzione secondaria di primo grado; essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste, oltre che dell’efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità;

Come partecipare

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente online, a partire dal 14 ottobre al 12 novembre 2020.