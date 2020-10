Amazon Prime Days 2020: due intere giornate di offerte speciali

Oggi il via agli Amazon Prime Days 2020: 36 intere ore di offerte imperdibili su tutto il catalogo di Amazon, accessibili a tutti gli abbonati Prime.

Anche se con un piccolo ritardo causato dall’emergenza sanitaria, gli Amazon Prime Days 2020 si terranno anche quest’anno, con tutta una serie di vantaggiose offerte sugli acquisti online.

L’iniziativa del Primeday, portata avanti da Amazon, la nota piattaforma di e-commerce, ha inizio proprio oggi, 13 ottobre. Tutti gli abbonati in Italia al servizio Prime di Amazon, avranno diritto all’accesso esclusivo per 36 ore, dal 13 al 14 ottobre, a una serie di sconti e offerte vantaggiose, nonché altri vantaggi come le consegne illimitate in un giorno, i servizi Prime Video, Prime Reading e Prime Gaming, e ancora l’accesso alle Offerte Lampo nell’arco dell’anno. Le offerte riguardano tutto il catalogo di Amazon Italia. Disponibili, ma solo per un arco di tempo limitato, diverse offerte “WOW”.

Quella del 2020 è la sesta edizione del Primeday che, solitamente, si è tenuta nel mese di luglio; quest’anno, diverse circostanze hanno portato a una piccola posticipazione dell’evento, adesso molto più vicino all’altrettanto noto Black Friday.