Nuovo dpcm: stop a feste private e limite di partecipanti a eventi

Il nuovo DPCM è in uscita, vi saranno dei divieti e delle restrizioni per quanto riguarda le feste e gli eventi. Tutte le novità in arrivo.

Il nuovo DPCM, che dovrebbe essere in uscita oggi 12 ottobre 2020, prevede anche delle nuove linee guida da seguire per quanto riguarda gli eventi e le feste private.

In realtà, ci si aspetta un vero e proprio divieto di eventi e feste sia in luoghi pubblici che in abitazioni private. Il limite di partecipanti a matrimoni, battesimi e cresime sarà ridotto ad un massimo di 30 persone per evitare assembramenti, ma il governo sta valutando l’ipotesi di imporre il divieto.

Il Ministro Speranza, ieri durante un’intervista ha dichiarato che “le feste private potrebbero essere evitate” aggiungendo che “quando c’è una norma va rispettata”. Dunque oggi si discuterà anche di questo, se imporre solo delle raccomandazioni per le feste in abitazione o predisporre il divieto.

Vi saranno dei dimezzamenti se non dei divieti per quanto riguarda anche i concerti sia all’aperto che al chiuso, che fino ad oggi potevano accogliere un massimo di 1000 persone all’aperto e 200 al chiuso.