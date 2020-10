Stasera in TV: in onda “Jurassic World” e “Le Iene Show”

La sera è il momento perfetto per salutare l'ordinaria routine e lasciarsi trasportare dalla trama di un buon film: ecco la programmazione tv di oggi, 6 ottobre, consigliata da LiveUnict.

The Counselor – Il procuratore [Rai 4, ore 21.21]: Il procuratore è un rispettabile avvocato che, dopo aver proposto alla fidanzata Laura di sposarlo, è alla ricerca della grande occasione della sua vita. Per ottenere il denaro che tanto brama, decide di mettersi in affari con Reiner, un conoscente con diversi trascorsi penali, accettando di entrare nel business della droga. Con l’aiuto del buono a nulla Westray, dovranno recarsi a sud del confine per prelevare un carico di cocaina dal valore di 20 milioni di dollari. Quando gli eventi non andranno come previsto, il procuratore dovrà adoperarsi per sopravvivere a una situazione disperata.

Jurassic World – Il regno distrutto [Canale 5, ore 21.20]: A tre anni di distanza dai fatti di Jurassic World, Isla Nublar sta per essere sommersa da lava vulcanica. Il governo deve decidere se salvare i dinosauri superstiti che la popolano o se lasciare che la natura faccia il suo corso. Eli Mills propone a Claire di coinvolgere Owen per una missione di salvataggio, che recuperi anche il Raptor super-intelligente Blue.

Le Iene Show [Italia 1, ore 21.20]: Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma.

La guerra dei mondi [Paramount Channel, 21.15]: Dopo tanto tempo, il divorziato Ray Ferrier sta per passare un fine settimana con i figlioletti Robbie e Rachel. A un tratto, però, uno strano marchingegno emerge dal suolo e incenerisce tutto ciò che incontra: è l’inizio dell’attacco degli alieni alla Terra. Nel panico generale, Ray cerca di salvare i suoi bambini.

La leggenda di Al, John e Jack [Canale 34, ore 21.10]: New York, 1959. Un potente boss della mala, Sam Genovese, commissiona a tre gangster decisamente particolari l’eliminazione di un certo Frankie. I tre sbagliano obbiettivo e si ritrovano in una situazione alquanto scomoda: devono confrontarsi con il disappunto del boss il quale affida la sorte dei tre ai dadi. Con un po’ di fortuna e la scarsa conoscenza della matematica del boss i tre riescono a scamparla, ma per rimediare all’errore fatto e aver salva la vita devono portare a termine una nuova missione in teoria più agevole: dare il benvenuto in città ad una persona molto cara al boss. Anche stavolta, qualcosa non va per il verso giusto e i tre sono nuovamente in pericolo di vita, costretti come sono a guardarsi le spalle dalle ire vendicative di Sam Genovese e degli altri suoi uomini.