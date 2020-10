Policlinico di Catania, contagiati medici e infermieri della sala parto

Contagi e casi di Coronavirus nella sala parto del Policlinico di Catania: il personale si trova in isolamento e sono stati disposti tamponi anche le gestanti.

Contagi e casi di Coronavirus al Policlinico di Catania, nella sala parto. Secondo le ultime informazioni trapelati, ci sarebbero 7 casi accertati tra infermieri, ausiliari e un anestesista. Il personale interessato è stato posto in isolamento e oggi anche le gestanti saranno sottoposte a tampone.

“Siamo preoccupati per le notizie che arrivano dal delicato e sensibile reparto del Policlinico – ha dichiarato Salvatore Vaccaro, segretario del Nursind – . Abbiamo chiesto alla direzione immediati provvedimenti. E in effetti i responsabili hanno già previsto per domani mattina tamponi a tappeto su tutto il personale e le pazienti ricoverate. Se dovessero emergere altri casi chiederemo la temporanea chiusura del reparto per provvedere alla sanificazione del reparto, e aprire in pochissimo tempo in sicurezza, perché un reparto così importante non può certamente restare chiuso per troppo tempo”.