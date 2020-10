Oggi è il Click Day, la Regione Sicilia: “Nessuna anomalia”

Al via oggi il Click Day per poter accedere al Bonus Sicilia messo a disposizione dalla Regione Sicilia per le aziende in difficoltà a causa del lockdown.

Al via il tanto atteso Click Day della Regione Sicilia, attraverso il quale si procederà all’assegnazione del Bonus Sicilia per le attività di micro imprenditorialità che abbiano fatto registrare un calo degli introiti a causa del lockdown.

Soltanto i più veloci potranno accedere ai 125 milioni di euro a fondo perduto, messi a disposizione dalla Regione Siciliana per le aziende in difficoltà. Partito alle nove di questa mattina, l’attenzione resta alta intorno al Click Day, nella speranza, soprattutto, che non si verifichino disservizi tecnici, che possano impedire alle imprese di inoltrare la domanda.

Al di là della buona tenuta della piattaforma, tuttavia, soltanto una parte degli imprenditori che ne hanno fatto richiesta potranno, infine, beneficiare del sostegno della Regione. Ammontano a quasi 56mila, infatti, le aziende accreditate, le quali richiederebbero lo stanziamento di almeno 600 milioni circa per poter soddisfare tutte le richieste.

Click Day: le rassicurazioni della Regione Sicilia

Tra le molte preoccupazioni e polemiche, la più pressante riguarda la tenuta del sito durante il Click Day, che, come capitato in analoghe situazioni in passato, potrebbe andare in tilt per via dei troppi utenti collegati. La Regione Siciliana, dopo le lamentele di alcuni utenti nei giorni scorsi, ha assicurato per mezzo di una nota che la piattaforma non dovrebbe dar vita ad alcuna anomalia.

“In relazione alle affermazioni relative a decine di segnalazioni”di presunti casi di “data breach” verificatisi in seno alla piattaforma regionale SiciliaPei, informiamo – si legge nella nota- che, a seguito delle analisi condotte il fornitore Tim “non ha ravvisato, ad ora, alcuna anomalia infrastrutturale e di piattaforma che possa avere provocato una condivisione di dati aziendali a soggetti diversi da quelli automaticamente identificati mediante Spid” e alle informazioni ereditate tramite il Sistema informativo del registro imprese”.