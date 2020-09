Sicilia, arriva il primo polo produttivo in Italia per dispositivi anti-Covid

Industrie Meccatronica Sicilia è il primo Polo produttivo in Italia con la filiera completa di dispositivi anti-Covid, con tre stabilimenti nell'isola.

Una nota positiva da parte della Sicilia per la lotta contro il Coronavirus. Così il progetto targato Meccatronica porta all’istituzione del primo Polo produttivo (MihS, Industrie Meccatronica Sicilia) in Italia con la filiera completa di dispositivi anti-Covid.

Sul progetto hanno investito le aziende “Montalbano Protection” di Carini, “Puleo Healthcare” di Marsala e “Hotaly” dell’area industriale di Catania. La newco è coordinata da Antonello Mineo, che ha trasferito su essa il concetto di filiera strategica, già collaudato dalle imprese del distretto nell’ambito del progetto “Sos Covid” lanciato in piena pandemia dal Distretto Meccatronica.

Le tre aziende hanno deciso di investire e di fare squadra puntando sul made in Sicily per dare supporto al “sistema Sicilia” alle prese con l’emergenza del Covid-19 pur incontrando tante difficoltà, soprattutto burocratiche. E per farlo hanno completato la filiera di Dpi, primo esempio virtuoso in Italia: mascherine chirurgiche, FFP2, camici, tute, gel igienizzante. Inoltre, l’azienda di Carini ha attivato una linea per le mascherine FFP3, nonché la prima nel Mezzogiorno d’Italia.