Apre nuovo McDonald’s a Giarre: lavoro per 40 persone

Apre un nuovo McDonald's a Giarre: l'inaugurazione del nuovo ristorante avverrà domani. Nella nuova sede lavoreranno 40 persone. Tutti i dettagli.

Il nuovo ristorante McDonald’s di Giarre, situato in Strada Provinciale 4i, verrà inaugurato il 1 ottobre, alle ore 10, alla presenza del Sindaco Angelo D’Anna. Dopo il boom di candidature, nel ristorante lavoreranno 40 persone. Il nuovo locale sarà dotato di 190 posti a sedere tra interno ed esterno e completo di McDrive, servizio grazie al quale sarà possibile ordinare, pagare e ricevere l’ordine direttamente dalla propria auto.

Ad arricchire l’offerta del ristorante anche il McCafé, uno spazio ideale per una colazione o una pausa relax: McCafé offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno. Il locale, di 417 mq, sarà dotato di chioschi digitali self-service con i quali è possibile ordinare, accomodarsi dove si desidera e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale McDonald’s.

Per i più piccoli, il ristorante ha già predisposto una playland esterna, attualmente non utilizzabile nel rispetto delle normative vigenti, che tornerà ad essere disponibile appena la situazione lo consentirà. All’interno del nuovo ristorante di Giarre, sono garantite le misure e procedure di sicurezza rigorose per garantire la salute e il benessere di tutti i dipendenti, oltre alla tutela dei consumatori: sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature; monitoraggio dello stato di salute dei dipendenti; gel igienizzante, guanti e mascherine; maggiore frequenza delle attività di pulizia e igiene.

Il ristorante di Giarre sarà operativo 7 giorni su 7 secondo i seguenti orari: McCafè sarà aperto dalle 7:00 alle 24.00, mentre il ristorante dalle 10:00 alle 24:00. La corsia Drive sarà invece attiva tutti i giorni dalle ore 7:00 alle 2:00.