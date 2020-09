Coronavirus, studente positivo in una scuola di Giarre: disposta quarantena per la classe

Un altro caso di positività in una scuola del catanese: uno studente di Giarre è risultato positivo al tampone dopo aver manifestato i sintomi.

Un altro caso positivo in una scuola. Stavolta, in un liceo di Giarre, l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi – Renato Guttuso”. Uno studente di 15 anni che aveva manifestato i primi sintomi da Covid-19, è risultato positivo al test.

Il resto della classe è stato sottoposto al test: sarebbero tutti asintomatici. Ad ogni modo, come comunicato dal preside dell’Istituto, Gaetano Ginardi, “solo la classe interessata è stata posta in quarantena e seguirà le lezioni attraverso la didattica a distanza; è stata disposta inoltre la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti interessati”.

Il preside, infatti, ha comunicato nella circolare che “eravamo pronti a questo evento, avendo predisposto per mesi accurate misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus e procedure relative alla gestione dei casi rilevati“. Per questo motivo, dunque, per quanto riguarda le altre classi, le lezioni si svolgeranno regolarmente.