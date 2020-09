UNICT – Magistrale in Scienze del testo per le professioni digitali: la lista degli ammessi

Unict ha pubblicati i risultati dei colloqui per l'ammissione al corso di laurea in Scienze del testo per le professioni digitali: ecco la lista degli ammessi.

L’Università degli Studi di Catania ha pubblicato la lista degli ammessi al corso di laurea magistrale a numero programmato “Scienze del testo per le professioni digitali” (Classe LM-43). Dopo aver affrontato il colloquio per l’ammissione, il Dipartimento di Scienze Umanistiche ha pubblicato la lista di coloro che potranno ufficialmente iscriversi.