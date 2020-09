Turismo, Sicilia tra le mete preferite per le vacanze autunnali

Più della metà degli italiani ha in programma una vacanza autunnale e la Sicilia è una delle mete preferite.

Siamo ormai alla fine della stagione estiva e molti italiani già pensano o hanno programmato una vacanza autunnale. Da un rapporto dell’Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, è emerso che il 57% opterà ancora per una vacanza a mare, il 48% per la montagna e il 42% sceglierà di visitare una città d’arte. Così come in estate, durante la quale il 97% è rimasto in Italia, anche in autunno il 92% degli italiani non viaggerà all’estero.

L’Enit ha intervistato oltre 4mila persone nell’ultima settimana di agosto per fare il punto sulle vacanze estive. Il 41% degli italiani non ha potuto fare vacanza, mentre il 59% della popolazione ha effettuato almeno un periodo fuori casa: il 42% ha trascorso un periodo di vacanza, il 17% due o più periodi. Alcuni tra coloro che non hanno potuto concedersi un momento di libertà, quindi, approfitteranno del clima autunnale per organizzare la propria vacanza.

“I dati resi noti dall’Enit sono confortanti, sia per quanto riguarda il numero delle presenze dei vacanzieri nei mesi di luglio e agosto, sia per la scelta fatta dalla maggioranza degli italiani di rimanere nel nostro Paese per trascorrere il periodo di ferie“, commenta Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria del Mibact al Turismo.

Sicilia: una delle mete preferite dagli italiani anche in autunno

Quest’estate le mete siciliane hanno riscosso molto successo e il gradimento delle bellezze siciliane da parte di turisti provenienti da tutta Italia continuerà anche nella stagione autunnale.

Per le vacanze estive,infatti, il 97% è rimasto in Italia, preferendo destinazioni quali l’Emilia Romagna, la Puglia e la Sicilia. In autunno, invece, il 92% resterà in Italia, in particolare in Lombardia, Sicilia, Piemonte e Campania.

“Fin dall’inizio avevamo invitato gli italiani a fare le vacanze nel nostro Paese, riscoprendo le meraviglie diffuse lungo tutta la Penisola: dal mare alle montagne, dai borghi alla natura incontaminata. Sono confortanti anche i dati che prevedono il prolungamento della stagione anche a settembre e nei mesi autunnali. Periodo, quest’ultimo, in cui gli italiani potranno continuare a utilizzare il bonus vacanze, valido fino al 31 dicembre“, afferma Lorenza Bonaccorsi.