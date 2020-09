Quali sono i lavori emergenti del 2020? Ecco la “top 15” di LinkedIn

Quali sono i lavori emergenti del 2020? LinkedIn ha pubblicato un report che ci aiuta a comprendere quali potrebbero essere le figure più richieste del 2021.

LinkedIn ha presentato il terzo rapporto annuale sui lavori emergenti con maggiore tasso di crescita del 2020. Utilizzando i dati raccolti dalla piattaforma stessa – una delle più utilizzate ormai per trovare lavoro in tutto il mondo – è stato possibile identificare la top 15 dei nuovi lavori più ricercati negli ultimi 5 anni. Nello specifico, si tratta del report per gli Stati Uniti, mentre quello per l’Italia dovrebbe essere pubblicato a fine anno.

L’analisi di LinkedIn risulta comunque utile per comprendere qual è l’andamento del mercato del lavoro, dandoci un’idea di quelle che potranno essere le figure professionali in crescita anche nel nostro Paese. Sono state individuate, infatti, delle nuove skills, associate a questi lavori, che sono sempre più ricercate nei candidati da parte delle aziende di tutto il mondo.

I lavori emergenti del 2020