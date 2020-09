We want you: giornalisti e aspiranti giornalisti cercasi, inviaci il tuo CV

Sei alla ricerca di una nuova avventura nell'ambito del giornalismo digitale? Nutri passione per l'evoluzione del mondo online e hai ottime capacità di scrittura? Allora sei tu!

LiveUnict, testata giornalistica registrata al Tribunale di Catania, cerca aspiranti giornalisti o giornalisti pubblicisti per la redazione di articoli online e contenuti digitali. Oggi è una delle realtà più affermate a Catania ed è riconosciuta a livello nazionale tra i primi siti d’informazione universitaria.

Giornale online che forma continuamente giovani giornalisti che hanno deciso di fare dell’informazione la propria passione e professione. Creatività, intraprendenza e curiosità sono i tre elementi che ogni giorno nutrono la linea editoriale e permettono di offrire contenuti gratuiti e sempre aggiornati ai lettori.

Sede di lavoro: Catania

Requisiti essenziali:

• Pregressa esperienza nella redazione di articoli online;

• Fluidità e capacità di scrittura;

• Eccellente conoscenza della lingua italiana e ottima conoscenza delle tecniche di scrittura;

• Brillante dimestichezza con i principali social network;

• Forte interesse per la professione di giornalista;

• Intraprendenza, motivazione e proattività;

• Propensione al team working;

• Domicilio su Catania o comuni limitrofi.

Requisiti preferenziali:

• Padronanza dei principi di SEO copywriting;

• Conoscenza dell’editor del CMS WordPress;

• Possesso di un blog personale;

• Conoscenza di strumenti/tool di analisi e monitoraggio;

• Interesse per i temi di attualità.

Cosa offriamo:

• Stage retribuito o remunerazione commisurata all’esperienza del candidato;

• Possibilità di intraprendere il percorso per il tesserino da giornalista pubblicista (qualora non in possesso);

• Formazione iniziale e continua nel tempo sul campo;

• Formazione avanzata in ambito SEO e Social Media;

• Ambiente giovane e dinamico.

Si propone inserimento iniziale con formazione sul campo e affidamento di incarichi a difficoltà crescenti, attraverso collaborazione e remunerazione adeguata al lavoro da svolgere.

Si prega di inviare il CV corredato da lettera di presentazione esclusivamente all’indirizzo recruiting@liveuniversity.it, con eventuale link a blog personale e/o portfolio con articoli precedentemente realizzati.

Astenersi privi di requisiti essenziali. Gradito background universitario o titolo di laurea.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. Ne è assolutamente vietata la pubblicazione altrove senza espressa autorizzazione e richiesta da parte del promotore.