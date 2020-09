Biglietti bus e treni FCE in sconto del 10%: come ottenerlo

Le novità sui biglietti per i servizi extraurbani dell'FCE: ecco come ottenere il 10% di sconto per autobus e treni.

Novità per la Ferrovia Circumetnea: l’FCE dà l’opportunità di ottenere uno sconto del 10% per l’acquisto di biglietti per viaggi extraurbani – al di fuori del comune di Catania – per tutti i passeggeri che usufruiscono dei servizi dei bus e delle ferrovie etnee. Ma per ottenere lo sconto sui titoli di viaggio c’è un solo modo.

Da ieri, infatti, una novità per l’FCE è quella dell’acquisto dei biglietti online. Si potranno acquistare i titoli di viaggio – esclusivamente per i collegamenti extraurbani – tramite l’applicazione DropTicket: ed esclusivamente ai biglietti acquistati online sarà applicato il 10% di sconto. Come ha scritto la Ferrovia Circumetnea sulla propria pagina Facebook: “I biglietti extraurbani della tipologia “corsa semplice” e “giornaliero” acquistati con DropTicket sono scontati del 10% rispetto a quelli cartacei“.