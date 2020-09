Catania, azione anti-Covid della Polizia Municipale: chiusi diversi locali

Sanzionate diverse attività commerciali con conseguente chiusura: controlli della Polizia Municipale lungo tutto il weekend sul territorio catanese.

La Polizia Municipale di Catania ha reso noto che, durante l’ultimo weekend, sono stati implementati i servizi di controllo delle attività commerciali, in materia di rispetto delle regole imposte dall’Ordinanza Sindacale n. 90 del 10 giugno 2020.

Quest’ultima impone, tra i vari obblighi, la cessazione delle esecuzioni musicali alle ore 24.00 e la chiusura dell’attività alle ore 02.00, nonché l’uso dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto delle altre norme dettate per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19.

Come comunicato “le pattuglie della Polizia Commerciale hanno accertato che, tra sabato e domenica notte, 4 esercizi commerciali hanno violato le disposizioni dell’ordinanza sindacale. In particolare, sabato notte sono stati sanzionati con una multa di 400,00 euro e la chiusura immediata per 5 giorni tre esercizi commerciali siti in Via Coppola, Via Plebiscito e Piazza Carlo Alberto per violazione dell’orario di chiusura, diffusione di musica oltre l’orario consentito e mancato uso della mascherina protettiva“.

Sempre nell’ambito dei controlli, “domenica notte è stato sanzionato e chiuso un locale in Via Zolfatai, zona Ciminiere, per diffusione di musica oltre l’orario consentito e mancato uso della mascherina protettiva“. Rilevati e sanzionati anche alcuni esercizi commerciali e ambulanti, in quanto privi di autorizzazioni commerciali, amministrative e sanitarie, tra cui un gommista, un panificio e un’attività di autoriparazioni, per un totale di circa 30 mila euro di sanzioni.