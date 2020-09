Ersu Catania: ecco quando riapriranno le mense universitarie

Ersu Catania: riaprono, dopo mesi di stop, le mense universitarie per gli studenti dell'ateneo catanese. Ecco quando e come.

L’Ersu di Catania, tramite un avviso, comunica che, a partire dal 7 settembre 2020, riapriranno le tre mense universitarie di Catania: “Centro”, “Cittadella” e “V. Emanuele”.

In considerazione dell’emergenza COVID-19 l’accesso a mensa sarà contingentato, dovrà avvenire indossando la mascherina, potrà essere misurata la temperatura all’ingresso e richiesta la sottoscrizione dell’autodichiarazione in allegato (per evitare assembramenti e perdite di tempo lo studente potrà compilarla preventivamente – scarica il file).

L’Ersu comunica, inoltre, che nelle sale mensa, al fine di garantire il distanziamento sociale, è stato diminuito il numero di posti a sedere. Pertanto, si rivolge sin d’ora l’invito a permanere all’interno delle sale il solo tempo necessario alla consumazione del pasto.