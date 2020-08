Coronavirus, casi in aumento nel Catanese: 6 positivi ad Adrano

Casi in aumento nel catanese: nuovi positivi accertati ad Adrano, lo conferma una nota del sindaco.

In aumento i casi di positività al Covid-19 anche ad Adrano. Il sindaco, Angelo D’Agate, lo comunica con una nota diffusa su Facebook ieri in tarda serata: “È doveroso comunicare che, a fronte delle più responsabili precauzioni, ad Adrano, nel corrente mese di Agosto, siano stati registrati e siano in atto 6 casi positivi alla Sars Covid-19”.

I dati comunicati ieri dal Ministero della Salute relativi alla Regione Sicilia, hanno registrato un calo di nuovi positivi e ricoveri: 37 nuovi positivi a fronte dei 45 che, invece, erano stati registrati in data 19 agosto 2020. Nella giornata di ieri si contavano, dunque, 790 persone positive in Sicilia (741 delle quali in isolamento domiciliare).