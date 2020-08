Coronavirus, in Sicilia calano i ricoverati: il bollettino del 20 agosto

Coronavirus Sicilia: i dati comunicati dal Ministero della Salute divisi per province e relativi alla data odierna, giovedì 20 agosto 2020.

Coronavirus in Sicilia

Cala rispetto a ieri il numero di nuovi positivi e di ricoverati in Sicilia. Sono 37 i nuovi positivi al Covid-19 riscontrati in Sicilia (ieri erano stati 45).

In ospedale si trovano ricoverate 49 persone in tutto, ma restano 8 quelle in terapia intensiva. Al momento le persone positive in Sicilia sono dunque 790, 741 delle quali in isolamento domiciliare. I morti restano 286. I tamponi effettuati sono stati circa tremila.

I 37 nuovi casi sono cosi divisi per provincia:

7 nel Catanese;

7 nel Messinese;

10 nel Palermitano;

9 nel Ragusano;

4 nel Siracusano.

Coronavirus in Italia

Aumentano ulteriormente, invece, i contagi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono infatti 845 i nuovi casi, contro i 642 della giornata di ieri. Si registrano 6 decessi, con il numero delle vittime che sale quindi a 35.418. Il totale degli attualmente positivi è di 16.014, di questi 883 sono ricoverati con sintomi, 68 sono in terapia intensiva (+2) e 15.063 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 77.442 (in aumento), per un totale di 7.790.596.

Oggi, purtroppo, non ci sono regioni Covid Free. La regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi è il Veneto con 159, seguito dalla Lombardia con 154 e dal Lazio con 115. Le meno colpite sono la Valle D’Aosta con un caso, la Basilicata con 2 e la provincia di Trento, Abruzzo e Molise con 4.