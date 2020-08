Musica, Samuel Storm e Giulia Luzi in concerto all’Etna Village

Il pubblico etneo potrà ascoltare dal vivo il nuovo singolo “Mon Amor” il cui video è stato girato al Teatro Massimo Bellini di Catania.

La Sicilia non poteva mancare tra le date del tour di Samuel Storm e Giulia Luzi. I due artisti saranno domani, 21 agosto (ore 21:00) all’Etna Village, presso l’area verde del Parco Commerciale I Portali di San Giovanni La Punta (CT).

Arrivato in Italia, Samuel Storm ha imbracciato la chitarra e ha cominciato a servirsi della musica come valvola di sfogo per risanare il proprio animo, dopo aver passato un periodo così brutto. Il suo talento non è passato inosservato e così, iscritto alle audizioni di X Factor, è riuscito a salire sul palco e a conquistare i giudici. Samuel Storm li ha rapiti con la sua musica. Nel 2020 torna con un nuovo progetto artistico: “Mon Amour”, il nuovo singolo con Giulia Luzi, indimenticata “Giulietta” del musical “Romeo e Giulietta: ama e cambia il mondo” con la regia di Giuliano Peparini. I due saranno insieme sul palco e presenteranno live il nuovo brano.

Giulia la ricordiamo protagonista sul palco del Festival di Sanremo Edizione 2017 nella categoria Big con Raige. Questo nuovo singolo rappresenta per lei un nuovo inizio ed un cambio di stile. “Mon Amoure” è anche un omaggio alla Sicilia: il videoclip è stato girato nell’Isola con protagonista lo splendido Teatro Massimo Bellini di Catania.

Wave Summer Music 2020

Il concerto di domani è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival nato da un’idea di Giuseppe Rapisarda Management ed organizzato da Gente in Movimento che punta a valorizzare il territorio siciliano grazie ad una serie di iniziative volte a potenziare l’offerta del turismo musicale legato agli eventi e vede la collaborazione dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del Comune di Taormina, del Comune di Catania, del Comune di San Giovanni La Punta e della Fondazione Taormina Arte.

I concerti saranno realizzati nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di Covid 19. Sarà consentita la fruizione del pubblico in piena sicurezza consentendo agli utenti di poter assistere agli eventi in tutta tranquillità grazie ai posti numerati su pianta.

Wave Summer Music: gli appuntamenti del weekend

Il Wave Summer Music prevede per questo week end altri due appuntamenti, tutti all’Etna Village presso l’area verde del Parco Commerciale I Portali di San Giovanni La Punta (CT). Sabato 22 agosto sarà di scena il musical “Aladdin”. Scanzonato, generoso, appassionato, ma anche disperato quando gli eventi lo mettono di fronte ad un amore impossibile, Aladdin è il centro della storia, è sempre in scena ed è lui che conduce lo spettacolo. Il Musical, prodotto da SC Produzioni Teatrali è diretto da Salvo Costantino.

Domenica 23 agosto il teatro allestito all’interno dell’Etna Village ospiterà il “Bruno Mars Tribute”. La band diretta da Lino Zimbone. proporrà i brani più importanti dell’artista statunitense tra cui “Finesse”, “That’s What I Like”, “24K Magic”, “Uptown Funk”, “Treasure”, “When I Was Your Man”, “Locked out of Heaven”, “Grenade”.