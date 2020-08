È morta Mary Scordo: giovane era rimasta coinvolta in un incidente in Kenya

Si è spenta Mary Scoto, giovane originaria di Aci Castello: nel 2018 era stata coinvolta in un grave incidente.

Non ce l’ha fatta Mary Scordo, la 26enne originaria di Aci Castello che nel dicembre del 2018 è stata coinvolta in un grave incidente automobilistico in Kenya.

La giovane si era recata nello stato africano con un’amica a bordo di una macchina privata con conducente. A seguito di un sinistro che ha coinvolto il mezzo, la ragazza era stata ricoverata a Mombasa in gravi condizioni e con prognosi riservata. Successivamente era stata trasferita al Cannizzaro in rianimazione, ma dopo due anni è arrivata la notizia della sua scomparsa.

In tantissimi hanno espresso il loro cordoglio tramite i social, dove la si ricorda come una ragazza sorridente e solare.