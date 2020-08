Incidente sull’autostrada Catania-Siracusa: tir si ribalta in galleria

Il sinistro stradale, nella notte, ha visto lo scontro tra un tir e un auto sull'autostrada Catania-Siracusa: i conducenti dei due mezzi sono entrambi feriti.

Incidente in piena notte in autostrada: sulla Catania-Siracusa, nella galleria San Demetrio, un automobile ed un tir si sono scontrati intorno alle 3:00. I due conducenti sono usciti entrambi feriti dallo scontro in autostrada, in direzione Siracusa.

Nello scontro tra la Toyota Yaris e il tir Scania, i due conducenti hanno riportato lievi ferite e sono stati condotti all’ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale del 118 e polizia stradale: grazie al loro intervento, il conducente del tir è stato fatto uscire dal tettuccio in vetro della cabina.

Il tratto era stato momentaneamente chiuso al traffico, il quale è stato deviato e fatto uscire dalla strada Catania-Siracusa.