Catania, arte contemporanea e fotografia in centro: nuova mostra a ingresso gratuito

L'evento organizzato da Pop Katane, l'associazione culturale no-profit, per un'esposizione di arte contemporanea, tra opere di pittori e scatti di fotografi.

Arriva EXPO ART Katane, l’evento che propone alla città di Catania un tour nell’arte contemporanea e nel mondo della fotografia. Un’opportunità per conoscere e comprendere i diversi circuiti artistici a noi contemporanei.

L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dall’associazione culturale no-profit Pop Katane. L’associazione catanese ha lo scopo di creare iniziative culturali che favoriscono lo scambio e l’incontro, attraverso lo stile pop artistico e musicale giovanile che si collega all’antico nome greco della città di Catania: Katane. Infatti EXPO ART Katane sceglie il centro storico – precisamente il palazzo Minoriti, in via Etnea – per allestire una mostra pop.

Come si legge su Facebook, l’evento è un’esposizione “artistica di pittori e fotografi professionisti, autodidatti e studenti di istituti artistici. Expo Art Katane propongono la loro creatività al servizio della città di Catania immersi nelle location più belle e centrali in pieno centro storico. Un percorso che inquadra tecniche differenti con presentazione biografica di ogni artista espositore“.

L’inaugurazione avrà luogo il 2 agosto alle 19, al palazzo Minoriti, e si concluderà il 9 agosto 2020. Ad inaugurare l’Expo è la mostra dell’artista Donatella Patrizia Lunetta, Landsca.