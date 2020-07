Tommaso Paradiso in concerto a Catania: rinviato il live di novembre

Tommaso Paradiso a Catania: il concerto, previsto per quest'autunno al PalaCatania, viene rinviato. I biglietti acquistati, tuttavia, rimangono validi anche per il nuovo live.

Salta anche il concerto di Tommaso Paradiso a Catania. L’evento, previsto in origine per il 6 novembre 2020 e inserito all’interno del suo “Sulle nuvole tour“, viene rinviato all’anno prossimo. A causa del protrarsi dello stato di profonda incertezza circa l’evolversi della situazione degli spettacoli live e all’impossibilità di prevedere il regolare svolgimento di prove e allestimento legati all’emergenza Covid-19, infatti, il tour nei palazzetti di Tommaso Paradiso verrà posticipato per la primavera del 2021. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date, ulteriori informazioni sono reperibili su vivoconcerti.com

Così come il ‘Sulle Nuvole Tour’, anche l’uscita del nuovo disco di Tommaso Paradiso è programmata nei primi mesi del prossimo anno e sarà anticipata dalla pubblicazione di un brano inedito in arrivo alla fine di questa estate.

A partire da giovedì 15 aprile 2021, la tournée, organizzata da Vivo Concerti, vedrà protagonista l’artista sui palchi dei dieci principali palasport italiani: Mediolanum Forum di Milano, PalaInvent di Jesolo, Palazzo dello Sport di Roma, Unipol Arena di Bologna, Nelson Mandela Forum di Firenze, Pala Alpitour di Torino, PalaPartenope di Napoli, PalaCalafiore di Reggio Calabria, PalaCatania di Catania e il PalaFlorio di Bari. L’unica data siciliana al PalaCatania di Catania, prevista per il 6 novembre 2020, sarà recuperata l’11 maggio 2021.

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore che porterà live il suo nuovo progetto discografico oltre che, naturalmente, una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione” e i singoli “Non avere paura” (certificato doppio disco di platino), “I nostri anni” (certificato disco d’oro) e il più recente “Ma lo vuoi capire?”, pubblicato lo scorso venerdì 17 aprile.